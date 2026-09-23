TFF duyurdu: A Milli Takım'da Mustafa Eskihellaç gelişmesi

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosuna ekleme yapıldı. TFF, Trabzonspor'da forma giyen Mustafa Eskihellaç'ın kadroya dahil edildiğini ve bugün öğle saatlerinde Riva'daki kampa katılacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Trabzonspor'da forma giyen Mustafa Eskihellaç, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile başlayacak dört maçlık seri için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Millî Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bugün öğle saatlerinde Ay-Yıldızlıların Riva'daki kampına katılacak."