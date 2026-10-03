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TFF duyurdu: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz milli takım kampından ayrıldı
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TFF duyurdu: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz milli takım kampından ayrıldı

3.10.2026 13:12:00
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Cumhuriyet Spor
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TFF duyurdu: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz milli takım kampından ayrıldı

TFF, İtalya maçı öncesi cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın A Milli Futbol Takımı'nın kampından ayrıldığını açıkladı.

TFF duyurdu: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz milli takım kampından ayrıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşandı. İki futbolcu, Belçika karşılaşmasında gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve İtalya maçında forma giyemeyecek.

TFF duyurdu: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz milli takım kampından ayrıldı

TFF, cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın A Milli Futbol Takımı'nın kampından izin alarak ayrıldığını duyurdu.

TFF duyurdu: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz milli takım kampından ayrıldı

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan Belçika - Türkiye maçında gördükleri sarı kartın ardından 5 Ekim'deki İtalya - Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."

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