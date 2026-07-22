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TFF duyurdu: Vincenzo Montella'nın acı günü

TFF duyurdu: Vincenzo Montella'nın acı günü

22.07.2026 10:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TFF duyurdu: Vincenzo Montella'nın acı günü

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, ablasını kaybeden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için başsağlığı mesajı paylaştı. 

TFF'den yapılan açıklamada, “A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecektir” denildi.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

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