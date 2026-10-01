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TFF heyetine Belçika engeli! Ülkeye girişlerine izin verilmedi...

TFF heyetine Belçika engeli! Ülkeye girişlerine izin verilmedi...

1.10.2026 20:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TFF heyetine Belçika engeli! Ülkeye girişlerine izin verilmedi...

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı maç için Belçika'ya giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyetinin, ülkeye girişine izin verilmediği kaydedildi.
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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli Takım kafilesinin pasaport kontrolünden geçmesinin ardından TFF heyetinin geçişinde zorluk çıkarıldığı belirtildi.

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TFF HEYETİ BELÇİKA'YA GİREMEDİ

HT Spor'un haberine göre, TFF heyetinin Belçika'ya girişinde sorun yaşandı. Pasaport kontrolü sonrasında heyetin geçişine izin verilmediği ve TFF yetkililerinin henüz Belçika'ya giriş yapamadığı aktarıldı.

Gelişmenin ardından TFF heyetinin Belçika'ya giriş yapabilmek için bekleyişini sürdürdüğü belirtildi.

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