TFF resmen açıkladı: A Milli Takım'da İlhan Fakılı kararı

Ümit Milli Takım, 27 yıl sonra UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'nda mücadele edebilmenin eşiğinde. Bu hedef doğrultusunda Ukrayna ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak ay-yıldızlı ekibe, A Milli Takım'dan takviye geldi.

TFF'den yapılan açıklamada A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen İlhan Fakılı'nın Ukrayna maçı için Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

TFF'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılım yolunda 26 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda kritik bir karşılaşma oynayacak Ümit (U21) Millî Takımımız, aday kadrosunu A Millî Takım'dan bir isimle takviye etti.

Beşiktaş'ta forma giyen İlhan Fakılı, A ve U21 Millî Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna ile oynanacak maçta Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, Ukrayna müsabakasının ardından A Millî Takım aday kadrosuna dönecek.

Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Millî Takımımız, Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde 27 yıl sonra bu başarıyı tekrar edebilme hedefi doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor. 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 6 maçta topladığı 11 puanla 2. sırada bulunan Ümit Millîler, Ukrayna karşılaşmasından en az bir puan alması halinde play-off aşamasına katılmayı garantileyecek. Matematiksel olarak liderlik şansını da sürdüren Ümit Millî Takım, ilk sıraya geçebilmek için bir maç eksiğiyle 13 puanla birinci konumda olan Hırvatistan'ın puan kaybını bekleyecek. U21 Millî Takımımız, 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde dokuz grup birincisi ile gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan finallere katılmaya hak kazanacak. Kalan sekiz ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için kasım ayında play-off maçları oynayacak."