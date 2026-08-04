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TFF resmen duyurdu: Dünyaca ünlü hakem MHK'de göreve başladı

TFF resmen duyurdu: Dünyaca ünlü hakem MHK'de göreve başladı

4.08.2026 14:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TFF resmen duyurdu: Dünyaca ünlü hakem MHK'de göreve başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, eski İngiliz hakem Anthony Taylor'ın elit hakem direktörü olarak Merkez Hakem Kurulu'nda görevine başladığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yeni sezon öncesinde Merkez Hakem Kurulu'nda elit hakem direktörü olarak görevine başlayan eski İngiliz hakem Anthony Taylor'la ilgili bir açıklama yayınlandı.

Konuyla ilgili açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türk hakemliğinin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı. Dünya futbolunun en deneyimli elit hakemlerinden Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak görevine başladı" denildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti: 

“İngiltere Futbol Federasyonu bünyesinde uzun yıllar üst düzey hakem olarak görev yapan Anthony 

Taylor, 2013 yılından itibaren FIFA kokartı taşıdı. Premier League tarihinin en istikrarlı hakemlerinden biri olarak gösterilen Taylor, kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda birçok kritik karşılaşmayı yönetti.”

TFF'nin açıklaması şu ifadelerle tamamlandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu, Anthony Taylor'ın sahip olduğu uluslararası bilgi birikimi ve üst düzey tecrübenin Türk hakemliğinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanmakta olup, yeni görevinin Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni eder."

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ANTHONY TAYLOR KİMDİR?

Uzun yıllar Premier Lig'de görev alan Anthony Taylor, 2026 Dünya Kupası'nın ardından emeklilik kararı almıştı. Taylor, uluslararası hakemlik kariyerinde Avrupa Ligi finali, FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali, UEFA Uluslar Ligi Finali, UEFA Süper Kupa Finali yönetti. İngiliz hakem İngiltere'de ise EFL Cup Finali, FA Community Shield,  FA Cup, Championship Play-off finallerinde görev yaptı.

Anthony Taylor, 20 yıldan fazla süren hakemlik kariyerinde 831 maçta görev alırken Premier Lig'de 16 sezonda 432 maçı yönetti. Taylor son olarak 2026 Dünya Kupası'nda oynanan İspanya-Portekiz maçında sahaya çıkmıştı.

İlgili Konular: #TFF #MHK #Anthony Taylor

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