TFF resmen duyurdu: Orkun Kökçü'den A Milli Takım'a kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu, Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
TFF, ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün kadrodan çıkarıldığını ve oyuncunun tedavisine Beşiktaş'ta devam edileceğini bildirdi.
DEVRE ARASINDA OYUNDAN ÇIKMIŞTI
25 yaşındaki Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı ilk maçta da şans bulamamıştı. Orkun Kökçü, İtalya karşılaşmasına ise ilk 11'de başlamış ve devre arasında oyundan çıkmıştı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü."