TFF resmen duyurdu: Orkun Kökçü'den A Milli Takım'a kötü haber

DEVRE ARASINDA OYUNDAN ÇIKMIŞTI

25 yaşındaki Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı ilk maçta da şans bulamamıştı. Orkun Kökçü, İtalya karşılaşmasına ise ilk 11'de başlamış ve devre arasında oyundan çıkmıştı.