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TFF resmen duyurdu: Orkun Kökçü'den A Milli Takım'a kötü haber
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TFF resmen duyurdu: Orkun Kökçü'den A Milli Takım'a kötü haber

30.09.2026 10:26:00
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Cumhuriyet Spor
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TFF resmen duyurdu: Orkun Kökçü'den A Milli Takım'a kötü haber

TFF, Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF resmen duyurdu: Orkun Kökçü'den A Milli Takım'a kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu, Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

TFF resmen duyurdu: Orkun Kökçü'den A Milli Takım'a kötü haber

TFF, ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün kadrodan çıkarıldığını ve oyuncunun tedavisine Beşiktaş'ta devam edileceğini bildirdi.

TFF resmen duyurdu: Orkun Kökçü'den A Milli Takım'a kötü haber

DEVRE ARASINDA OYUNDAN ÇIKMIŞTI

25 yaşındaki Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı ilk maçta da şans bulamamıştı. Orkun Kökçü, İtalya karşılaşmasına ise ilk 11'de başlamış ve devre arasında oyundan çıkmıştı.

TFF resmen duyurdu: Orkun Kökçü'den A Milli Takım'a kötü haber

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü."

İlgili Konular: #sakatlık #orkun kökçü #A Milli Takım

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