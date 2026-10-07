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TFF resmen duyurdu: Süper Lig'de hakem atamaları Anthony Taylor'dan!

TFF resmen duyurdu: Süper Lig'de hakem atamaları Anthony Taylor'dan!

7.10.2026 17:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TFF resmen duyurdu: Süper Lig'de hakem atamaları Anthony Taylor'dan!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemlerin atamasının, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini duyurdu.
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından görevinden istifa etmesi sonrası Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakem atamalarını yapacak isim belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

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ANTHONY TAYLOR'DAN DESTEK

MHK'nin açıklamasında, atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterlerin esas alındığı belirtildi.

Anthony Taylor, yardımcılarıyla birlikte bu hafta oynanacak Süper Lig maçlarında görev yapacak hakemlerin belirlenmesinde süreci yönetecek.

MHK'nin açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."

GEÇİCİ MHK, KUPA MAÇLARINA ATAMA YAPMIŞTI

TFF, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından geçici MHK'yi belirlemiş ve kurul, 6-7-8 Ekim'deki Türkiye Kupası maçlarının atamalarını gerçekleştirmişti.

Öte yandan TFF, yeni MHK için de çalışmalarına devam ediyor.

SÜPER LİG'DE 7. HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:

9 Ekim Cuma

20:00 Galatasaray - Kasımpaşa

10 Ekim Cumartesi

13:30 Gençlerbirliği - Amedspor

16:00 Samsunspor - Trabzonspor

16:00 Alanyaspor - Erzurumspor

19:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

11 Ekim Pazar

13:30 Konyaspor- Başakşehir

16:00 Gaziantep FK - Arca Çorum FK

19:00 Beşiktaş - Kocaelispor

12 Ekim Pazartesi

20:00 Eyüpspor - Göztepe

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