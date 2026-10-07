TFF resmen duyurdu: Süper Lig'de hakem atamaları Anthony Taylor'dan!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından görevinden istifa etmesi sonrası Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakem atamalarını yapacak isim belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.
ANTHONY TAYLOR'DAN DESTEK
MHK'nin açıklamasında, atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterlerin esas alındığı belirtildi.
Anthony Taylor, yardımcılarıyla birlikte bu hafta oynanacak Süper Lig maçlarında görev yapacak hakemlerin belirlenmesinde süreci yönetecek.
MHK'nin açıklaması şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."
GEÇİCİ MHK, KUPA MAÇLARINA ATAMA YAPMIŞTI
TFF, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından geçici MHK'yi belirlemiş ve kurul, 6-7-8 Ekim'deki Türkiye Kupası maçlarının atamalarını gerçekleştirmişti.
Öte yandan TFF, yeni MHK için de çalışmalarına devam ediyor.
SÜPER LİG'DE 7. HAFTA MAÇLARI
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:
9 Ekim Cuma
20:00 Galatasaray - Kasımpaşa
10 Ekim Cumartesi
13:30 Gençlerbirliği - Amedspor
16:00 Samsunspor - Trabzonspor
16:00 Alanyaspor - Erzurumspor
19:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
11 Ekim Pazar
13:30 Konyaspor- Başakşehir
16:00 Gaziantep FK - Arca Çorum FK
19:00 Beşiktaş - Kocaelispor
12 Ekim Pazartesi
20:00 Eyüpspor - Göztepe