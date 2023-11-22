TFF resmi açıklama ile duyurdu! Galler dönüşü Milli Takım Münih'e zorunlu iniş yaptı...
EURO 2024'e lider olarak vize alan A Milli Takım kafilesini İstanbul'a taşıyan zorunlu olarak Münih'e iniş yaptı. TFF'den yapılan açıklamada Montella'nın kardeşinin rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı Münih'e iniş yapıldığı duyuruldu.
Galler maçı sonrası Türkiye'ye dönmekte olan A Milli Takımı taşıyan uçak, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kardeşinin rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı Münih'e inmek zorunda kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"A Milli Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın kardeşi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır.
TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştır.
A Millî Takım uçağının İstanbul Havalimanı'na varış saati kesinleştiğinde gerekli duyuru yapılacaktır"
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