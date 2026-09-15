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TFF, Süper Lig'de 10 haftalık programı açıkladı: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

TFF, Süper Lig'de 10 haftalık programı açıkladı: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

15.09.2026 14:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TFF, Süper Lig'de 10 haftalık programı açıkladı: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 10 haftalık programı açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre 4 derbinin tarihi belli oldu.

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Süper Lig'de hafta hafta maç programları açıklandı ve derbi haftaları belli oldu.

İLK YARIDAKİ DİĞER DERBİ TARİHLERİ

19 Ekim Pazartesi

20:00 Trabzonspor - Beşiktaş

26 Ekim Pazartesi

21.30 Galatasaray - Fenerbahçe

30 Kasım Pazartesi

21:00 Beşiktaş - Galatasaray

13 Aralık Pazar

19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

TFF'nin açıklaması:

"2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 7 - 16. Hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir."

İşte Süper Lig'de hafta hafta maç programları:

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İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #fenerbahçe #süper lig #trabzonspor

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