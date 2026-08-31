TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın cezasını kaldırdı

TFF Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Beşiktaş, Başkan Serdal Adalı ve yönetici Hakan Daltaban hakkında verdiği cezaları kaldırdı. Kararlar oy çokluğuyla alındı. PFDK, 27 Ağustos 2026 tarihli kararında siyah-beyazlı kulübe 3 milyon 500 bin TL para cezası vermişti. Gerekçe, müsabaka sırasında ve sonrasında kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşımlar ile 24 Ağustos’ta yine resmi X hesabından yayımlanan içerik ve YouTube’daki açıklamalarda “futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik” ifadeler bulunduğu yönündeydi. Tahkim Kurulu, bu para cezasını iptal etti.

AYNI DOSYADA YER ALIYOR

Aynı dosyada Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya, resmi X paylaşımları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Tahkim Kurulu, Adalı hakkındaki bu kararı da kaldırdı. Beşiktaş yöneticisi Hakan Daltaban ise 24 Ağustos’ta kulübün resmi YouTube hesabından yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin TL para cezasına çarptırılmıştı. Tahkim Kurulu, Daltaban’a verilen her iki yaptırımı da oy çokluğuyla iptal etti.

Böylece PFDK’nın Beşiktaş yönetimine yönelik toplam 6 milyon TL’lik para cezası ile Adalı ve Daltaban’ın hak mahrumiyeti cezaları geçerliliğini yitirdi. Cezaların kaynağı, Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Alanyaspor-Beşiktaş maçı sonrasındaki resmi sosyal medya paylaşımlarıydı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın geçen hafta Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından hakem kararları büyük tepki çekmişti. Penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarında hakemin hatalı karar verdiği kamuoyundaki futbol otoritelerince dile getirilmişti. Beşiktaş heyeti söz konusu kararları sert sözlerle eleştirmişti.