Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF tarafından PFDK'ye sevk edilmişti: Ertuğrul Doğan'dan bahis soruşturması açıklaması!

TFF tarafından PFDK'ye sevk edilmişti: Ertuğrul Doğan'dan bahis soruşturması açıklaması!

30.09.2026 17:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
TFF tarafından PFDK'ye sevk edilmişti: Ertuğrul Doğan'dan bahis soruşturması açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a açıklamalar yaptı ve kendini savundu.

Kasıtlı bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Doğan, "Ben açık sözlü biriyim, herkes beni tanıyor... Yöneticilikte 9. yılım... Daha önce böyle konular gündemde yoktu. TFF daha önce bu konularda bilgilendiriyordu ama yöneticileri bilgilendirmedi. Şunu söylemek isterim, kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Burada eski ve yönetici arkadaşlarımız var. Hepsi düzgün ve karakterli arkadaşlar. Hepsinin karakterine kefilim" dedi.

Image

"DAHA ÖNCE KAPANMIŞ HESABIM VARDI"

Daha önce kapanmış bir bahis hesabının olduğunu dile getiren Ertuğrul Doğan, "Daha önce konuştuk ve gerekli makamlara da bilgi verdim. Daha önce kapanmış hesabım vardı. Bu şirketler, kulüplerin sponsoruydu ve lansmanlar yapıldı. Kimse buradan sıkıntı geleceğini düşünmedi. TFF böyle düşünmüş. Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yok. Diğer kulüplerdeki arkadaşlarımız da tanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ART NİYETLİ OLANLAR KİMSE..."

Savunma vereceğini ifade eden başkan, "Önceki yıllarda böyle gündemler yoktu ve insanlar hesap açtı. Yıllar öncesine dayanıyor. Olaylardan önce de hesabım kapandı. Böyle bir şey başımıza geldi ve savunma vereceğiz. Art niyeti olan kimse, resmi hesap açıp orada bunlarla oluşmaz. Başa gelende hayır vardır. Bu herkese ders olsun, bize de..." diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Konular: #trabzonspor #PFDK #Ertuğrul Doğan #bahis soruşturması

İlgili Haberler

Emmanuel Emenike'den Fenerbahçeli taraftarlara mesaj: 'O sezon bu sezon'
Emmanuel Emenike'den Fenerbahçeli taraftarlara mesaj: 'O sezon bu sezon' Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emenike, sarı-lacivertli takımın performansı hakkında görüşlerini aktardı.
Serie A'da ayın golü Hakan Çalhanoğlu'ndan
Serie A'da ayın golü Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Monza maçında attığı gol, Serie A'da Ağustos/Eylül ayının en güzel golü seçildi.
TFF'nin listesinde kulüp başkanı bulunuyor... Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilenler açıklandı!
TFF'nin listesinde kulüp başkanı bulunuyor... Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilenler açıklandı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yıl içinde yönetici olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin isimlerini açıkladı.