TFF tarafından PFDK'ye sevk edilmişti: Ertuğrul Doğan'dan bahis soruşturması açıklaması!

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a açıklamalar yaptı ve kendini savundu.

Kasıtlı bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Doğan, "Ben açık sözlü biriyim, herkes beni tanıyor... Yöneticilikte 9. yılım... Daha önce böyle konular gündemde yoktu. TFF daha önce bu konularda bilgilendiriyordu ama yöneticileri bilgilendirmedi. Şunu söylemek isterim, kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Burada eski ve yönetici arkadaşlarımız var. Hepsi düzgün ve karakterli arkadaşlar. Hepsinin karakterine kefilim" dedi.

"DAHA ÖNCE KAPANMIŞ HESABIM VARDI"

Daha önce kapanmış bir bahis hesabının olduğunu dile getiren Ertuğrul Doğan, "Daha önce konuştuk ve gerekli makamlara da bilgi verdim. Daha önce kapanmış hesabım vardı. Bu şirketler, kulüplerin sponsoruydu ve lansmanlar yapıldı. Kimse buradan sıkıntı geleceğini düşünmedi. TFF böyle düşünmüş. Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yok. Diğer kulüplerdeki arkadaşlarımız da tanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ART NİYETLİ OLANLAR KİMSE..."

Savunma vereceğini ifade eden başkan, "Önceki yıllarda böyle gündemler yoktu ve insanlar hesap açtı. Yıllar öncesine dayanıyor. Olaylardan önce de hesabım kapandı. Böyle bir şey başımıza geldi ve savunma vereceğiz. Art niyeti olan kimse, resmi hesap açıp orada bunlarla oluşmaz. Başa gelende hayır vardır. Bu herkese ders olsun, bize de..." diyerek sözlerini tamamladı.