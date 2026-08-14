Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF'ye bildirildi... Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti
Paylaş

TFF'ye bildirildi... Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

14.08.2026 10:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
TFF'ye bildirildi... Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Fenerbahçe, Fred ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Sarı-lacivertliler sözleşme feshini TFF'ye bildirdi.

TFF'ye bildirildi... Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Fenerbahçe'de haftalardır gündemde olan ayrılık sonunda gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcusu Fred ile yollarını ayırdı.

 

TFF'ye bildirildi... Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Fenerbahçe, deneyimli orta sahanın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Böylece Brezilyalı futbolcunun sarı-lacivertlilerle macerası 3 yılın sonunda sona erdi. 

TFF'ye bildirildi... Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Ağustos 2023'te Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı-lacivertli formayla 129 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 21 asistlik skor katkısı verdi.

TFF'ye bildirildi... Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Fenerbahçe'den resmen ayrılan Fred'in yeni adresi ise Brezilya ekibi Atletico Mineiro oldu.

İlgili Konular: #TFF #fenerbahçe #Fred

İlgili Haberler

Atletico Mineiro'nun ödeyeceği bonservis belli oldu: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
Atletico Mineiro'nun ödeyeceği bonservis belli oldu: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun, Brezilyalı orta saha Fred'in transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Sarı lacivertli ekip, bu transferden 2 milyon Euro kazanacak.
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: İrfan Can Eğribayat, Süper Lig ekibine transfer oldu
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: İrfan Can Eğribayat, Süper Lig ekibine transfer oldu Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni transferi Romelu Lukaku, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.