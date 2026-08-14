TFF'ye bildirildi... Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Fenerbahçe'de haftalardır gündemde olan ayrılık sonunda gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcusu Fred ile yollarını ayırdı.
Fenerbahçe, deneyimli orta sahanın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Böylece Brezilyalı futbolcunun sarı-lacivertlilerle macerası 3 yılın sonunda sona erdi.
Ağustos 2023'te Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı-lacivertli formayla 129 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 21 asistlik skor katkısı verdi.
Fenerbahçe'den resmen ayrılan Fred'in yeni adresi ise Brezilya ekibi Atletico Mineiro oldu.