TFF Yönetim Kurulu üyeleri Erhan Kamışlı ve Alkın Kalkavan istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonunda yönetim kurulu üyeleri Erhan Kamışlı ile Alkın Kalkavan istifa etti.
TFF'de istifalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan'ın istifa etmesinin ardından dün de TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bıraktığı açıklanmıştı.
TFF'den bugün yapılan açıklamada ise Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.
TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de akşam saatlerinde istifa etmişti.
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