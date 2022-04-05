TFF'de seçim tarihi belli oldu

05 Nisan 2022 Salı, 14:34

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığından Nihat Özdemir'in 4 Nisan'da istifasının ardından, seçim sürecine girildi. Servet Yardımcı'nın genel kurula kadar başkanlık görevini sürdüreceği TFF'de, yeni başkan ise 16 Haziran'da yapılacak genel kurulda seçilecek.

TFF, Yönetim Kurulu'nun Servet Yardımcı başkanlığında bugün toplandığını duyururken, "Yönetim Kurulu toplantısında; TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00’da Ankara’da yapılması kararlaştırılmıştır.

Toplantıda Olağan Seçimli Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi ile birlikte Olağan Genel Kurul gerçekleştirilecektir.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır" denildi.