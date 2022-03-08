TFF'den 13 hakeme kesik: Perde arkasında ne var?

08 Mart 2022 Salı, 17:04

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

SÜPER LİG HAKEMLERİ ŞÖYLE

Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, Sarper Barış Saka, Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp, Özgür Yankaya, Emre Malok, Erkan Engin

KESİKLERİN ARKASINDA NE VAR?

Gelen bilgiler arasında, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) tasarrufuyla belirlenen hakem listesinin perde arkasında kulüplerin olabileceği iddiası yer alıyor. Daha önce bazı kulüplerin MHK'den hakem talep etmesi, kulisleri iyice hareketlendirdi. Bu hareketin, birtakım hakemler için "Serdar Çakır" tayfası diye lanse edilen ve ayrı bir ekip oluşturacağı düşünülen hakemlerin önüne geçmesi olarak algılanıyor. Ayrıca, bu listenin "ekipleşme"yi engelleme talebi ile oluşturulduğu da söyleniyor. MHK'nin kendi ekiplerini kuracağını düşündüğü hakemleri aslında tasfiye ederek, bir tür güvenlik önlemi aldığı konuşuluyor.

FIFA TALİMATLARINA AYKIRI

Listeden çıkarılan 13 hakemle ilgili bir diğer problem de hakemlerden bazılarının, FIFA kokartlı olması. Hakemlerden biri Abdulkadir Bitigen, Manchester City ile Sporting Lizbon arasında 9 Mart Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci müsabakasında AVAR olarak görev alacak.

FIFA'nın talimatlarına göre, bir hakemin FIFA kokartını taşıyabilmesi için ülkesindeki en üst ligde görevli olması, kadroda yer alması gerekiyor. Bu hakemlerin isimlerini sezon başında FIFA'ya gönderip, sezon ortasında Süper Lig kadrosundan çıkarmak FIFA talimatlarına aykırı.







