TFF'den Hatayspor için farklı çözüm
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en fazla etkilenen illerden biri Hatay'da yıkımın etkileri gözler önüne çıkarken kentin futbol kulübünün de geleceği merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hatayspor'un Süper Lig'deki mücadelesine devam edebilmesi için farklı çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, futbolda 13 Şubat'a kadar oynanması planlanan tüm karşılaşmaları erteledi. Depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay'da hayatın normalleşmesinin zaman alacak olması Hatayspor için de özel bir durumu zorunlu kılıyor.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve eski futbolcu Gökhan Zan'ın yardım çağrıları Hatay'daki koşulları özetler durumdaydı. Afetten en fazla etkilenen kentte hayatın normalleşmesi uzunca bir zaman alacak gibi. Şartlar, Hatayspor'un yarışmacı olarak Süper Lig'e devam etmesini çok da mümkün kılmıyor. TFF ise yaşanan olağanüstü durum nedeniyle Hatayspor ve diğer mağdur kulüplere çözümler üretiyor.
RİVA, SAKARYA, KOCAELİ
Milliyet'in haberine göre, ilk formül Hatayspor'un sezon sonuna kadar Riva Tesisleri'ne yerleşmesi. Maçlar için Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere birkaç lokasyon masada. Federasyon, Yeni Malatyaspor ve alt liglerdeki diğer kulüpler için de tüm kaynaklarını seferber etmeyi planlıyor.
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