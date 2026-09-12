Thomas Meunier'den Trabzonspor itirafı

Sunderland forması giyen Thomas Meunier, The Athletic'e açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Lille gibi deneyimleri de bulunan Belçikalı sağ bek, Şubat 2024 - Temmuz 2024 arasında formasını giydiği Trabzonspor dönemi için de bir itirafta bulundu.

Thomas Meunier, Trabzonspor'da geçirdiği dönem için, "Trabzon halkının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Onlar futbol için yaşıyor. Bazen tutkuları o kadar büyük ki bu durum biraz aşırıya kaçabiliyor" dedi.

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse, Türkiye'de kariyerimin muhtemelen en iyi altı ayını geçirdim. Taraftar desteği ve insanların tavırları inanılmaz. Gerçekten çok iyi bir takımımız vardı ve kupa finaline çıktı. 74 bin taraftar önünde finalde Beşiktaş'a 3-2 kaybettik. Bu başlı başına bir deneyimdi ve çok sevmiştim" sözlerini sarf etti.

Thomas Meunier, Trabzonspor forması altında 19 maçta 1 gol attı ve 7 asist yaptı.