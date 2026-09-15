Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sona erdirdi. Bordo-mavililer, Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. Reis, Trabzonspor ile sözleşme imzalamak üzere kente geldi. Peki, Thomas Reis kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis hangi takımları çalıştırdı?

THOMAS REİS KİMDİR?

Thomas Reis, 4 Ekim 1973 tarihinde Almanya'nın Wertheim kentinde dünyaya geldi. UEFA Pro Lisans sahibi olan 52 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerinde özellikle Almanya'daki çalışmaları ve Samsunspor dönemiyle dikkat çekti.

Futbolculuk kariyerinde VfL Bochum başta olmak üzere çeşitli Alman kulüplerinde forma giyen Reis, aktif futbol hayatının ardından teknik ekiplere yöneldi. Kariyerine Bochum altyapısında başlayan deneyimli çalıştırıcı, genç takım düzeyindeki görevlerinin ardından A takım teknik direktörlüğüne yükseldi.

THOMAS REİS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Thomas Reis'in teknik direktörlük kariyerinde görev yaptığı başlıca takımlar şöyle:

VfL Bochum U19

VfL Bochum II

VfL Wolfsburg U19

VfL Bochum

Schalke 04

Samsunspor

Reis, 2019-2022 yılları arasında Bochum'u çalıştırdı. Alman teknik adam, Bochum ile Bundesliga'ya yükselme başarısı yaşayarak kariyerinin önemli dönüm noktalarından birine imza attı. Ardından Schalke 04'ün başına geçen Reis, Türkiye'de ise Samsunspor'u çalıştırdı.