Thomas Reis'tan galibiyet değerlendirmesi: 'Birlikte maç planı hazırladık'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bordo-mavili takımın başında ilk maçına çıkan Thomas Reis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

“OYUNCULARLA BİRLİKTE PLAN YAPTIK”

"Öncelikle benim için çok özel ve çok güzel bir hafta oldu. İki galibiyet aldığımı söyleyebilirim, pazartesi günü eski takımımla ve bugün. Benim adıma özel ve güzel bir hafta oldu. Takımla gurur duyuyorum, çok iyi performans gösterdik. Çok mutluyuz.

Maç öncesinde de söylemiştim, çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim ve hazırlanmak için kısa zaman vardı. Oyuncularla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var demiştim maç öncesi de. Orta sahada Fabinho, Salah... Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

“SALAH'IN KALİTESİNİ BİLİYORUZ”

"Durum aslında çok kolay değil. Milli takıma gidecek çok fazla oyuncularımız var, süre alacaklarını da düşünüyorum. Milli arada taktiksel olarak çalışacağız, fiziksel olarak da çalışacağız. Bugün 60-70. dakikadan sonra çok yorgun olan oyuncular vardı. Bunun üzerine de çalışacağız.

Öncelikle Salah'ın kalitesini ve neler yapabileceğini biliyoruz. Top onda olduğunda ne kadar tehlikeler yaratabileceğini biliyoruz ama bugün bütün takım inanılmaz mücadele verdi. Ona o alanları yaratabilmek için inanılmaz mücadele ettiler.

Buradaki inanılmaz bir atmosferdi. Atmosferi biliyordum. Samsunspor'un hocasıyken bana karşıydı atmosfer. Harika bir atmosfer vardı bugün. Umarım böyle devam edeceğiz."