Thomas Reis'tan imza sonrası ilk açıklama! Mohamed Salah'ı nasıl kullanacak?

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis için bordo-mavili takımın asbaşkanı Zeyyat Kafkas’ın da katılımıyla Papara Park’ta bir imza töreni düzenlendi.

Thomas Reis'ın açıklamaları şöyle:

"Bana inandıkları için başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Eski kulübüm Ludogorets'e de en iyi dileklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Sözleşme detaylarıyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama günün sonunda her şey halloldu ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMASI

"Önümüzdeki maç için çok vakit yok, kısa zamanda hazırlanıp iyi bir maç çıkarmak zorundayız. Galibiyeti getirecek oyuncuları kullanmak zorundayız. Milli arada çalışmak için çok vakit olacak. Beraber çalışarak, takımı daha iyi hale getireceğiz. Çok kısa zamanda bir maç oynayacağız. Bu maçta galibiyeti getirecek oyuncuları seçmeye çalışacağız."

“Süper Lig'i biliyorum. Tanımak ve hazır olmak için haftalara ihtiyacım olmayacak. Zaten buradaydım, geri döndüm. Futbolda değişimler olabiliyor. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten teklif aldığınızda bunu düşünmek için vakit kaybetmezsiniz. Buradaki baskının farkındayım ama umuyorum ki iyi bir sezon geçireceğiz. Trabzonspor'un bana sunduğu projeye hayır diyemezdim."

MOHAMED SALAH SÖZLERİ

"Salah ile konuştum. Salah seviyesinde bir dünya starı ile çalışmak bir hocanın başına gelebilecek en iyi şey. Ancak maç kazanmak için sadece Salah'a değil, tüm takıma ihtiyacınız var. Elbette tüm takım savunma yapacak. Hücumda ona serbestlik vereceğim, kendisini diri tutabilirsek onu çok fazla koşturmadan yaratıcılığından faydalanacağız. Zaten çok yormazsanız kalitesini gösterecektir. Salah'ı izlediğinizde ve savunmaya yardımcı olmaya isteğini görünce rol model olduğunu görüyorsunuz. Savunmaya yardımı, burada başarılı olmayı ne kadar istediğini gösteriyor."

“DURAN TOPLARIN ÖNEMİ”

"Duran toplar, bazen bir korner maçın kilidini açan şeylerden biri. Çok önemli duran toplar. Bunun üzerine çalışacağız. Ancak bildiğiniz gibi henüz vaktimiz olmadı. İyi bir duran top, iyi bir atıcıyla başlar."

Bordo mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın açıklamaları ise şöyle:

"Thomas hocamız, başkanımızın havuzunda olan bir hocaydı. 1 yıldır olan bir hocaydı. Hem Türk futbolunu hem dünya futbolunu takip ediyoruz. İlerisi için bu tür bir ajandamız her zaman vardı. 3 yıllık bir planlamamız vardı, ani olunca hemen boştakilere bakıyorsunuz. Başkanımız ve İbrahim Bey toplantıları yürüttüler. Hocamız 24 saat içinde kulübüyle görüşüp gelmek istediğini söyledi. Hemen o süreçte kulübüyle diyaloğa girdi ve dün itibarıyla Trabzon'a geldi. Bugün ilk antrenmana çıkmak üzere sözleşme imzaladı."