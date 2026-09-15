Thomas Reis Trabzon'a geldi! Yeni teknik direktör belli oluyor...

Trabzonspor, yeni teknik direktör arayışlarında sona geldi. Birçok isimle görüşen bordo-mavililer, rotasını son olarak Thomas Reis'a kırdı.

Bordo-mavili ekip, Türkiye'de daha önce Samsunspor'da çalışan ve şu anda Ludogorets'te görev yapan 52 yaşındaki Alman teknik direktör Thomas Reis ile prensipte anlaştı.

REIS TRABZON'A GELDİ

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Thomas Reis, Trabzon'a geldi. Alman teknik direktörü taşıyan uçak Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.

Reis'ın bordo-mavili kulüple resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Trabzonspor, Alman teknik direktör için Ludogorets'e tazminat ödeyecek.

İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI

Reis, Trabzonspor ile anlaşmasının resmiyete dökülmesiyle birlikte bordo-mavililerin başında ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

THOMAS REIS'IN PERFORMANSI

Samsunspor ile 2024/25 sezonunda çalışmaya başlayan Reis, 72 maçta 33 galibiyet ve 21 mağlubiyet ile 1.63 puan ortalaması yakaladı.

Alman teknik direktör, bu sezon çalıştırmaya başladığı Ludogorets'te ise 11 maçın 7'sini kazandı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Tek mağlubiyetini Konferans Ligi elemelerinde Hapoel Tel Aviv'e karşı deplasmanda aldı.

Thomas Reis geçmişte Bochum II, Bochum U19, Wolfsburg U19, Bochum ve Schalke 04'ü de çalıştırdı.