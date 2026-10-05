Thorsten Fink'ten Trabzonspor maçı açıklaması: 'Bir şehir, bir şehre karşı...'

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına taraftar desteği ile devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

"CUMARTESİ BİR ŞEHİR BİR ŞEHRE KARŞI"

Fink, idman gelip takıma destek oldukları için taraftara teşekkür etti. 10 Ekim Cumartesi günü çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyleyen Fink, "Belki de bu yılın en önemli maçlarından bir tanesi olacak. Herkese ihtiyacımız olacak, aynı şekilde sizlere de ihtiyacımız olacak bu karşılaşmada. Bu genç takımın size ihtiyacı var, desteğinize ihtiyacı var ve bu genç takım da cumartesi günü sahada sizin için bir savaş verecek. Cumartesi günü şehir bir şehre karşı, taraftarlar taraftarlara karşı, oyuncular oyunculara karşı bu bizim gururumuz" dedi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı futbolcular, günü taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı.

AYDA BİR İDMAN TARAFTARA AÇIK OLACAK

Kulübün başkanvekili Veysel Bilen ise gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarla futbolcuları idmanlarda da buluşturma kararı aldıklarını aktardı.

Taraftarın desteğinin her zaman takıma ümit verdiğini kaydeden Bilen, şöyle konuştu:

"Taraftar desteğine ihtiyacımız var. Bunu her fırsatta ben ve bütün arkadaşlarımla ortak bir lisanla ifade ediyoruz. Hocamızın da talebi bu doğrultuda. Taraftar bizi yalnız bırakmasın, desteğini esirgemesin. Biz inanıyoruz ki yine özlediğimiz Samsunspor'u taraftarlarımıza izleteceğiz. İnşallah bu süreç içerisinde bugün başlattığımız bu uygulamayı icra kurulumumuzun kararı doğrultusunda teknik ekibimizle de paylaştık. Ayda bir kez bir idmanı taraftarlarımıza açma kararı aldık. Sezon sonuna kadar da inşallah bu uygulamamızı sürdüreceğiz. Dolayısıyla bugün taraftarlarımızla olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tekrar buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık diyoruz. Biz birlikte olursak güçlüyüz, biz birlikte olursak başarırız diyoruz ve en büyük gücümüz yine taraftarlarımız olacaktır diyerek herkese teşekkür ediyorum."