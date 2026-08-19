Tiago Djalo'dan Vincenzo Italiano itirafı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Tiago Djalo, kritik karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ ÖNEMLİ HİSSETTİRDİ"

Vincenzo Italiano'nun gelişimine katkı sağladığını belirten Portekizli savunmacı, "Vincenzo Italiano bana kendimi önemli hissettirdi. Gelişmemde yardımcı oluyor, neler yapmam gerektiğini anlattı. Adım adım daha iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"KARARLARI VEREN HOCA"

Savunmadaki partnerleriyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Djalo, forma rekabetine hazır olduğunu vurguladı.

Tiago Djalo, "Bir profesyonel olarak her şeye hazır olmalısınız. Kararları veren hoca. Yarın Emirhan, Felix ve Agbadou da oynayabilir. Burada adapte olmanız gerekiyor. Hepsi hocanın kararı. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.

EYÜPSPOR MAÇINDAKİ SAÇ ÇEKME POZİSYONU

Eyüpspor karşılaşmasında yaşanan ve tartışmalara neden olan saç çekme pozisyonuna da değinen 26 yaşındaki futbolcu, daha dikkatli olması gerektiğini kabul ederken pozisyonu normal bir faul olarak değerlendirdi.

Djalo, "Geçen maç hakkında herkesin fikri olabilir. Bunda sıkıntı yok. Daha dikkatli olmam gerekiyor ama bence normal bir fauldü. Topu almak gerekiyorsa ve bunu yapmak için agresif olmam gerekiyorsa ben bunu yapmak için hazırım" şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ OLABİLİRİZ"

Beşiktaş'ın savunma performansını da değerlendiren Portekizli stoper, takımın yeni sisteme alışma sürecinde olduğunu belirtti.

Tiago Djalo, "Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek önemli. Daha iyi olabiliriz. Önümüzde çok fazla maç var. Fark yaratan oyuncularımız var. Yeni bir sistemle oynuyoruz. Takımın daha iyi olabileceğini düşünüyorum" dedi.

"BU SEZON SİSTEM DEĞİŞTİ"

Geçen sezon ile bu sezon arasındaki farklara da değinen Djalo, sistem değişikliğinin oyuncuların performansını etkileyebileceğini dile getirdi.

Portekizli savunmacı, "Geçen sezon bazı problemler vardı, bu sezon sistem değişti. Bazı sistemlere daha iyi adapte olabiliyorsunuz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.