Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tiago Djalo'dan Vincenzo Italiano itirafı

Tiago Djalo'dan Vincenzo Italiano itirafı

19.08.2026 14:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tiago Djalo'dan Vincenzo Italiano itirafı

Beşiktaş'ın Portekizli savunmacısı Tiago Djalo, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edecekleri maç öncesi basın toplantısında konuştu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Tiago Djalo, kritik karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ ÖNEMLİ HİSSETTİRDİ"

Vincenzo Italiano'nun gelişimine katkı sağladığını belirten Portekizli savunmacı, "Vincenzo Italiano bana kendimi önemli hissettirdi. Gelişmemde yardımcı oluyor, neler yapmam gerektiğini anlattı. Adım adım daha iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"KARARLARI VEREN HOCA"

Savunmadaki partnerleriyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Djalo, forma rekabetine hazır olduğunu vurguladı.

Tiago Djalo, "Bir profesyonel olarak her şeye hazır olmalısınız. Kararları veren hoca. Yarın Emirhan, Felix ve Agbadou da oynayabilir. Burada adapte olmanız gerekiyor. Hepsi hocanın kararı. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.

EYÜPSPOR MAÇINDAKİ SAÇ ÇEKME POZİSYONU

Eyüpspor karşılaşmasında yaşanan ve tartışmalara neden olan saç çekme pozisyonuna da değinen 26 yaşındaki futbolcu, daha dikkatli olması gerektiğini kabul ederken pozisyonu normal bir faul olarak değerlendirdi.

Djalo, "Geçen maç hakkında herkesin fikri olabilir. Bunda sıkıntı yok. Daha dikkatli olmam gerekiyor ama bence normal bir fauldü. Topu almak gerekiyorsa ve bunu yapmak için agresif olmam gerekiyorsa ben bunu yapmak için hazırım" şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ OLABİLİRİZ"

Beşiktaş'ın savunma performansını da değerlendiren Portekizli stoper, takımın yeni sisteme alışma sürecinde olduğunu belirtti.

Tiago Djalo, "Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek önemli. Daha iyi olabiliriz. Önümüzde çok fazla maç var. Fark yaratan oyuncularımız var. Yeni bir sistemle oynuyoruz. Takımın daha iyi olabileceğini düşünüyorum" dedi.

"BU SEZON SİSTEM DEĞİŞTİ"

Geçen sezon ile bu sezon arasındaki farklara da değinen Djalo, sistem değişikliğinin oyuncuların performansını etkileyebileceğini dile getirdi.

Portekizli savunmacı, "Geçen sezon bazı problemler vardı, bu sezon sistem değişti. Bazı sistemlere daha iyi adapte olabiliyorsunuz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Tiago Djalo #Kauno Zalgiris

İlgili Haberler

Spor yazarları Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi: 'Bu Beşiktaş hayal kurdurur'
Spor yazarları Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi: 'Bu Beşiktaş hayal kurdurur' Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
Beşiktaş'ın UEFA listesinde değişiklik! Dusan Vlahovic kararı...
Beşiktaş'ın UEFA listesinde değişiklik! Dusan Vlahovic kararı... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak Beşiktaş, yeni transferi Dusan Vlahovic'i listeye ekledi.
Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor
Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor Avrupa kupalarında lig aşamasına kalma yolunda kritik maçlara çıkacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın, Süper Lig 2. hafta müsabakalarının ertelenmesi için TFF'ye başvuracağı iddia edildi.