Tijana Bošković kim, kaç yaşında? Tijana Bošković hangi takımlarda oynadı?
Tijana Bošković, 2015 yılından beri Milletler Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nın pasör çaprazı olarak forma giyiyor. Sırbistan milli takımında kaptan olarak yer alan Boskovic'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Tijana Bošković kim, kaç yaşında? Tijana Bošković hangi takımlarda oynadı?
Sırbistan milli voleybol takımının uzun süredir formasını terleten Eczacıbaşı'nın pasör çaprazı Tijana Boškovic'in kim olduğu yurttaşlar tarfından merak ediliyor. Peki, Tijana Boškovic kim, kaç yaşında? Tijana Boškovic hangi takımlarda oynadı?
TIJINA BISKOVIC KİM?
Tijana Boškovic, 8 Mart 1997 yılında doğdu. Sırp voleybolcu, şu anda Sultanlar Ligi ekiplerinden kaptanlığını yaptığı Eczacıbaşı ve Sırbistan millî takımında forma giyiyor.
Boškovic millî takımda ilk kez forma giydiği 2014 Dünya Şampiyonası'nda ve şampiyon oldukları 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ın skor yükünü çeken isimdi. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.
Boškovic'li Sırbistan 2017 FIVB Dünya Grand Prix'te bronz madalya kazanırken, Sırp sporcu En İyi Pasör Çaprazı ödülünün sahibi oldu. Boškovic Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa'da 2017 yılının en iyi oyuncusu seçildi. Boškovic, Sırbistan Olimpiyat Komitesi'nin 2017 Yılın Genç Sporcusu ödülünün de sahibi oldu. 2017, 2018, 2019 senelerinde üst üste CEV tarafından Yılın Kadın Voleybolcusu seçildi.
Sırp voleybolcu 2018 ve 2022'de Eczacıbaşı'yla CEV Kupası'nı kazandı ve 2018'de turnuvanın En İyi Oyuncu ödülüne layık görüldü.
TIJINA BISKOVIC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2010-2011 ZOK Hercegovac
2011-2015 ZOK Partizan Vizura
2015- Eczacıbaşı
TIJINA BISKOVIC'İN BAŞARILARI
Kulüp
Sırbistan Şampiyonluğu (2013-2014)
Sırbistan Süper Kupası Şampiyonlukları (2013 ve 2014)
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü
2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk[9]
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - İkincilik[10]
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - Şampiyon[11]
2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası - İkincilik[12]
2022 CEV Kupası - Şampiyon[13]
2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Bronz Madalya
2023 Sultanlar Ligi - İkincilik
2023 Şampiyonlar Ligi - İkincilik
Milli Takım Başarıları
2014 Avrupa Gençler Şampiyonası Şampiyonluğu
2015 FIVB Dünya Kupası İkinciliği
2015 CEV Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2016 Rio Olimpiyatları İkinciliği
2017 CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu
2017 FIVB Dünya Grand Prix’si Üçüncülüğü
2018 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Şampiyonluğu
2021 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Üçüncülüğü
2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası İkinciliği
2022 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Şampiyonluğu
TIJINA BISKOVIC'İN ÖDÜLLERİ
Kulüp
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
En İyi Pasör Çaprazı: 2016, 2017, 2018
En Değerli Oyuncu: 2017
Kadınlar CEV Kupası
En Değerli Oyuncu: 2017-18
Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi
En İyi Pasör Çaprazı: 2018-2019
2019 AXA Sigorta Kupa Voley En Değerli Oyuncu[14]
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası En Değerli Oyuncu[15]
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası En Değerli Oyuncu[16]
Millî takım
2014 Avrupa Gençler Voleybol Şampiyonası En iyi Pasör Çaprazı
FIVB Dünya Grand Prix
En İyi Pasör Çaprazı: 2017
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası
En Değerli Oyuncu: 2018, 2022
En İyi Pasör Çaprazı: 2022
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
En Değerli Oyuncu: 2017, 2019
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