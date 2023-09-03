Tijana Bošković kim, kaç yaşında? Tijana Bošković hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 03.09.2023 - 23:05

Güncelleme: 03.09.2023 - 23:05

Sırbistan milli voleybol takımının uzun süredir formasını terleten Eczacıbaşı'nın pasör çaprazı Tijana Boškovic'in kim olduğu yurttaşlar tarfından merak ediliyor. Peki, Tijana Boškovic kim, kaç yaşında? Tijana Boškovic hangi takımlarda oynadı?

TIJINA BISKOVIC KİM?

Tijana Boškovic, 8 Mart 1997 yılında doğdu. Sırp voleybolcu, şu anda Sultanlar Ligi ekiplerinden kaptanlığını yaptığı Eczacıbaşı ve Sırbistan millî takımında forma giyiyor.

Boškovic millî takımda ilk kez forma giydiği 2014 Dünya Şampiyonası'nda ve şampiyon oldukları 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ın skor yükünü çeken isimdi. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.

Boškovic'li Sırbistan 2017 FIVB Dünya Grand Prix'te bronz madalya kazanırken, Sırp sporcu En İyi Pasör Çaprazı ödülünün sahibi oldu. Boškovic Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa'da 2017 yılının en iyi oyuncusu seçildi. Boškovic, Sırbistan Olimpiyat Komitesi'nin 2017 Yılın Genç Sporcusu ödülünün de sahibi oldu. 2017, 2018, 2019 senelerinde üst üste CEV tarafından Yılın Kadın Voleybolcusu seçildi.

Sırp voleybolcu 2018 ve 2022'de Eczacıbaşı'yla CEV Kupası'nı kazandı ve 2018'de turnuvanın En İyi Oyuncu ödülüne layık görüldü.

TIJINA BISKOVIC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2010-2011 ZOK Hercegovac

2011-2015 ZOK Partizan Vizura

2015- Eczacıbaşı

TIJINA BISKOVIC'İN BAŞARILARI

Kulüp

Sırbistan Şampiyonluğu (2013-2014)

Sırbistan Süper Kupası Şampiyonlukları (2013 ve 2014)

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk[9]

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - İkincilik[10]

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - Şampiyon[11]

2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası - İkincilik[12]

2022 CEV Kupası - Şampiyon[13]

2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Bronz Madalya

2023 Sultanlar Ligi - İkincilik

2023 Şampiyonlar Ligi - İkincilik

Milli Takım Başarıları

2014 Avrupa Gençler Şampiyonası Şampiyonluğu

2015 FIVB Dünya Kupası İkinciliği

2015 CEV Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2016 Rio Olimpiyatları İkinciliği

2017 CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 FIVB Dünya Grand Prix’si Üçüncülüğü

2018 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Şampiyonluğu

2021 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Üçüncülüğü

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2022 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Şampiyonluğu

TIJINA BISKOVIC'İN ÖDÜLLERİ

Kulüp

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

En İyi Pasör Çaprazı: 2016, 2017, 2018

En Değerli Oyuncu: 2017

Kadınlar CEV Kupası

En Değerli Oyuncu: 2017-18

Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi

En İyi Pasör Çaprazı: 2018-2019

2019 AXA Sigorta Kupa Voley En Değerli Oyuncu[14]

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası En Değerli Oyuncu[15]

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası En Değerli Oyuncu[16]

Millî takım

2014 Avrupa Gençler Voleybol Şampiyonası En iyi Pasör Çaprazı

FIVB Dünya Grand Prix

En İyi Pasör Çaprazı: 2017

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

En Değerli Oyuncu: 2018, 2022

En İyi Pasör Çaprazı: 2022

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası

En Değerli Oyuncu: 2017, 2019