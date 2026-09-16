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Timothy Weah'tan Dusan Vlahovic ve Amir Murillo açıklaması!

Timothy Weah'tan Dusan Vlahovic ve Amir Murillo açıklaması!

16.09.2026 23:16:00
Güncellenme:
AA
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Timothy Weah'tan Dusan Vlahovic ve Amir Murillo açıklaması!

Marsilya'nın ABD'li savunmacısı Timothy Weah, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında İstanbul'da oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fransa temsilcisi Marsilya'da ABD'li savunmacı Timothy Weah açıklamalarda bulundu.

Maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan savunma oyuncusu Timothy Weah, karşılaşmaya dair görüşlerini aktardı.

"TAKIM OLARAK ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Fransız ekibinin defans oyuncusu Timothy Weah, daha önce Marsilya forması giyen Beşiktaşlı futbolcu Murillo'yla ilgili konuştu.

Murillo'yu çok sevdiğini ve ailece görüştüklerini anlatan Weah, "Gitmesinden dolayı farklı durumlar oluştu" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş tribünlerindeki atmosfer hakkındaki soruyu yanıtlayan Weah, "Marsilya taraftarıyla Beşiktaş taraftarının birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Aynı atmosfere sahip iki takım. İyi bir maç olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"AYAĞA KALKACAĞIZ"

Ligde 1-0 kaybettikleri Rennes maçının çok zor olduğunu ve bunun ardından yeniden toparlanmaları gerektiğini dile getiren Weah, "Artık buna geçmiş olarak bakıyoruz. Şimdi yeni bir turnuvada ilk maçımızı oynayacağız. Biz çalıştık, hep beraber hazırız. Ayağa kalkacağız. Biz bir aileyiz ve yeniden başaracağız. Her zaman zor dönemler olabilir. Takım olarak zor dönemden geçiyoruz. Ama biz yüzde 100'ümüzü veriyoruz. Marsilya taraftarını çok seviyorum. Onların hissettiklerini hissediyorum. Yarın güneş yeniden doğacak" diye konuştu.

Beşiktaş'ın üst düzey bir takım olduğunu ama kendi oyunlarına odaklanacaklarını vurgulayan Weah, Juventus'ta birlikte oynadıkları Dusan Vlahovic'i de yakından tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dusan'la aramız çok iyi. İtalya'da evlerimiz de çok yakındı. Futbol seviyesi çok yüksek bir oyuncu. Kale önünde bitiriciliği inanılmaz derecede. Çok iyi bir forvet. Şimdi karşı karşıya geleceğiz. Onu en iyi şekilde savunmaya çalışacağım."

İlgili Konular: #beşiktaş #marsilya #uefa avrupa ligi #Timothy Weah

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