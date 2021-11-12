Tisserand, Galatasaray derbisine yetişecek mi?

12 Kasım 2021 Cuma, 09:55

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım günü Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 3 günlük iznin ardından derbi hazırlıklarına başladı.

Milli takımda yer alan futbolcular ve tedavileri süren Altay Bayındır, Enner Valencia ile Luiz Gustavo idmanda yer almadı. Bel ağrıları olan Berke Özer antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Demokratik Kongo milli takım kampında sakatlanan ve İstanbul’a dönen Marcel Tisserand’ın tedavisine başlandı. Ağrı şikayeti olan 28 yaşındaki stoperin Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor.