TMOK, sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması için işbirliği protokolü imzaladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Sıfır Atık Vakfı ile spor camiası ve olimpik hareket bünyesinde sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

işbirliği protokolü, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile TMOK Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır tarafından imzalandı.

Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğindeki imza töreninde konuşan Ağırbaş, protokolü sıfır atık yaklaşımını sporun gücüyle daha geniş kitlelere ulaştıracak önemli bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Sıfır Atık Hareketi'nin ülkede güçlü vizyonla başlamasında ve bugün küresel çevre hareketine dönüşmesinde Emine Erdoğan'ın öncülüğü ve kararlı liderliğinin çok büyük rol oynadığını vurgulayan Ağırbaş, sıfır atık vizyonunu hayatın her alanında, toplumun her kesimine taşımayı sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Ağırbaş, sporun milyonlara ulaşan, davranışları ve alışkanlıkları dönüştürme gücüne sahip evrensel bir dil olduğunu belirterek, bu nedenle spor tesislerinden müsabakalara, sporculardan antrenörlere kadar olimpik hareketin tüm paydaşlarında sürdürülebilirlik ve sıfır atık kültürünü güçlendirmeyi çok değerli bulduklarını kaydetti.

TMOK Başkanı Prof. Dr. Çakır ise sporun kitleleri çok derinden etkileyen, modern toplum yaşamında olağanüstü merkezi bir konumu olan ve gençlerin yaşam alışkanlıklarına da etki edebilen bir olgu olduğunu aktardı.

Sporu sadece sportif performans, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olarak algılamadıklarının altını çizen Çakır, "Sporcularımızı, sporcu adaylarımızı her anlamda örnek bir yurttaş olarak yetiştirmeyi de hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Çakır, protokolle sporcuların bu alanda daha bilinçli olmaları ve yeni nesillere de örnek olmalarının kendilerini sportif başarılar kadar gururlandıracağını ifade etti.

OLİMPİK HAREKET İÇİNDE SIFIR ATIK YAKLAŞIMI GÜÇLENDİRİLECEK

İşbirliği protokolü kapsamında spor camiasında sıfır atık kültürünün kurumsal ve toplumsal düzeyde benimsenmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülecek. Protokol doğrultusunda TMOK tarafından Olimpiyatevi başta olmak üzere spor tesislerinde atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm uygulamalarının geliştirilmesi, kaynakların verimli kullanılması ve israfın azaltılmasına yönelik çalışmalar desteklenecek.

Ulusal ve uluslararası müsabaka, kamp ve spor organizasyonlarında ise sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi, israfın önlenmesi ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik iletişim, kampanya ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sıfır Atık Vakfı da protokol kapsamında sporcular, antrenörler, spor yöneticileri ve toplumun farklı kesimlerinde sıfır atık bilincinin artırılmasına katkı sağlayacak eğitim, farkındalık ve iletişim faaliyetlerini TMOK ile işbirliği içerisinde yürütecek.

Taraflar ayrıca, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında sıfır atık alanındaki iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi, paylaşılması ve yaygınlaştırılması amacıyla ortak projeler ve faaliyetler gerçekleştirecekken, eğitim, seminer, çalıştay ve farkındalık etkinliklerinin yanı sıra pilot tesis ve model organizasyon uygulamalarının hayata geçirilmesi de planlanıyor.

Protokol ile TMOK ve Sıfır Atık Vakfı arasında sürdürülebilir koordinasyon mekanizmasının oluşturulması ve spor alanında çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin çalışmaların uzun vadeli işbirliği anlayışıyla yürütülmesi hedefleniyor.