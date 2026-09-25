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Tofaş - Bordo Bandırma maçında inanılmaz son

Tofaş - Bordo Bandırma maçında inanılmaz son

25.09.2026 22:05:00
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Tofaş - Bordo Bandırma maçında inanılmaz son

Erkekler Basketbol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Tofaş, Bordo Bandırma'yı 90-89 yendi. Maçın son anları nefes kesti.

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Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu resmen başladı. Yeni sezonun ilk maçında Bursa temsilcisi Tofaş, ligin yeni takımı Bordo Bandırma'yı konuk etti.

Başa baş giden maçın son anları nefes kesti. Ev sahibi takımda Yiğitcan Saybir, 87-89 geride girilen maçın son saniyesinde attığı basket ile takımına 90-89'luk galibiyeti getirdi.

Tofaş sezona galibiyetle başlarken, Bordo Bandırma ise mağlubiyetle Süper Lig'e başladı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu

TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 18, Carter 6, Efe Evan Postel 5, Jones 15, Brown 9, Sadık Kabaca 3, McNeace 11, Nutall 15, Reynolds 8, Leon Harun Apaydın

Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 5, Berk Demir 2, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 31, Okben Ulubay 3, Kadir Bayram 3, Aldridge, Hankins 17, Maxhuni 12

1. Periyot: 27-16

Devre: 48-47

3. Periyot: 75-68

İlgili Konular: #Tofaş #Basketbol Süper Ligi #Bordo Bandırma

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