Tofaş - Bordo Bandırma maçında inanılmaz son

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu resmen başladı. Yeni sezonun ilk maçında Bursa temsilcisi Tofaş, ligin yeni takımı Bordo Bandırma'yı konuk etti.
Başa baş giden maçın son anları nefes kesti. Ev sahibi takımda Yiğitcan Saybir, 87-89 geride girilen maçın son saniyesinde attığı basket ile takımına 90-89'luk galibiyeti getirdi.
Tofaş sezona galibiyetle başlarken, Bordo Bandırma ise mağlubiyetle Süper Lig'e başladı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 18, Carter 6, Efe Evan Postel 5, Jones 15, Brown 9, Sadık Kabaca 3, McNeace 11, Nutall 15, Reynolds 8, Leon Harun Apaydın
Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 5, Berk Demir 2, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 31, Okben Ulubay 3, Kadir Bayram 3, Aldridge, Hankins 17, Maxhuni 12
1. Periyot: 27-16
Devre: 48-47
3. Periyot: 75-68
🏀 “İşte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi!”— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 25, 2026
🤯 Yiğitcan Saybir, sezonun ilk maçında tarihe geçecek bir basketle Tofaş'a galibiyeti getiriyor!
🔵🟢 Tofaş 90-89 Pizzabulls Bordo Bandırma 🔴⚫#TSBSL pic.twitter.com/qmD2PDxnjc