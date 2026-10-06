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TOFAŞ deplasmanda EuroCup'ın son şampiyonunu devirdi!

TOFAŞ deplasmanda EuroCup'ın son şampiyonunu devirdi!

6.10.2026 23:53:00
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TOFAŞ deplasmanda EuroCup'ın son şampiyonunu devirdi!

TOFAŞ, EuroCup'ın ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Cosea JL Bourg'u 89-82 mağlup etti.
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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup C Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibini 89-82 yendi.

Ekinox Salonu'nda oynanan maçta TOFAŞ, son şampiyon JL Bourg'a karşı ilk periyodu 21-18 geride tamamladı.

İkinci periyotta daha etkili olan TOFAŞ, skoru tersine çevirerek soyunma odasına 49-40 önde gitti.

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KUPADA 2'de 2 YAPTI

Son çeyreğe 67-64'lük skor avantajıyla giren TOFAŞ, parkeden 89-82 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta Bryce Jones18, Zach Nutall 17 sayı kaydetti.

Kupada 2'de 2 yapan Bursa temsilcisi, 3. hafta mücadelesinde 14 Ekim Çarşamba günü Karadağ'ın Buducnost VOLI Podgorica takımını konuk edecek.

İlgili Konular: #EuroCup #Tofaş #Cosea JL

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