TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 6. ve son maçında İspanya ekibi BAXI Manresa'ya 85-70 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi. Turnuvada mücadele eden diğer Türk takımı Darüşşafaka ise organizasyona veda etti.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 10:29
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Abone Ol google-news

TOFAŞ Spor Kulübü, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Manresa bölgesindeki Nou Congost Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 19-9 önde kapattığı mücadelenin devre arasına ise 39-27 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan BAXI Manresa, üçüncü periyodunu 59-51 üstünlükle geçtiği karşılaşmayı 85-70 kazandı.

Maçın en skorer oyuncusu, 23 sayı üreten TOFAŞ'lı Elgin Cook oldu.

4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle TOFAŞ, averaj farkıyla grubunu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

DARÜŞŞAFAKA'DAN VEDA

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6'ncı ve son maçında İtalya'nın Nutribullet Treviso ekibini deplasmanda 85-81 yendi.

Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-19 önde tamamlayan Darüşşafaka, soyunma odasına da 44-34 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan yeşil-siyahlı takım, üçüncü periyodunu 64-49 önde bitirdiği müsabakadan 85-81 galip ayrıldı.

Grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Darüşşafaka, averajla üçüncü sırada yer alarak organizasyona veda etti.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler