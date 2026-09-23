Bandırmaspor forması giyen Tolga Kalender yaşamını yitirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” denildi. Peki, Tolga Kalender kimdir? Bandırmaspor kalecisi Tolga Kalender kaç yaşında, nereli? Tolga Kalender neden öldü?

TOLGA KALENDER KİMDİR?

Tolga Kalender, 17 Ağustos 2001 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.

Futbol kariyerine Kuvayi Milliyespor altyapısında başlayan Tolga Kalender, daha sonra Beykoz Anadolu Spor'da profesyonel futbol hayatına adım attı. Savunma oyuncusu olarak görev yapan Kalender, kariyeri boyunca farklı kulüplerde forma giydi.

Genç futbolcu; Başakşehir FK, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor ve Diyarbekirspor'un ardından Bandırmaspor kadrosunda yer aldı. Kariyeri boyunca kulüp düzeyinde 131 maça çıkan Kalender, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

TOLGA KALENDER NEDEN ÖLDÜ? ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Tolga Kalender'in bir süredir geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Ancak genç futbolcunun hangi hastalık veya sağlık sorunu nedeniyle tedavi gördüğü ve ölümüne neyin sebep olduğu konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.