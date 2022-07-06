Torino'dan Rıdvan Yılmaz hamlesi
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta, Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Eintracht Frankfurt'a transferi çıkmaza giren Rıdvan Yılmaz'ın yeni rotası bir başka Avrupa takımı olmak üzere.
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.
Eintracht Frankfurt'a transferi henüz gerçekleşmeyen milli sol bek dün takımla birlikte Avusturya kampına götürüldü. Alman kulübü, sözleşmesi 2023'te bitecek olan Rıdvan için bonuslar hariç 4 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Beşiktaş'a bu parayı taksitler halinde ödemeyi teklif etmişti. Siyah-beyazlıların bonservisi peşin istemesi ise transferin çıkmaza girmesine neden olmuştu.
ALMANLAR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Milliyet’in haberine göre, Rıdvan'ı kadrosuna katmak isteyen Frankfurt, son olarak peşinat miktarını artırdı. Peşin ödeme konusunda geri adım atan Beşiktaş'ın da yeni ödeme planını kabul ettiği belirtildi. Ancak Alman kulübünün son günlerde sürpriz bir şekilde Beşiktaş'la iletişimi durduğu ortaya çıktı. Farklı oyuncularla da ilgilenen Frankfurt'un Rıdvan konusunda sessizlik içinde olduğu kaydedildi.
TORİNO 4 MILYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
Alman ekibinin Rıdvan transferini sezon sonunda bedelsiz olarak gerçekleştirmenin planlarını yaptığı da ileri sürüldü. Bu arada Beşiktaş ile Frankfurt arasındaki görüşmeleri yakından takip eden Torino'nun, Rıdvan Yılmaz için umutlu bekleyişini sürdürdüğü ortaya çıktı. İtalyan kulübünün milli futbolcu için önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılara yeni bir teklif yapabileceği aktarıldı. Torino'nun Beşiktaş'a 4 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.
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