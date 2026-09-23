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Toronto Raptors'tan Kawhi Leonard kararı: Resmen duyuruldu!

Toronto Raptors'tan Kawhi Leonard kararı: Resmen duyuruldu!

23.09.2026 19:01:00
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Toronto Raptors'tan Kawhi Leonard kararı: Resmen duyuruldu!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Toronto Raptors, 35 yaşındaki ABD'li oyuncu Kawhi Leonard ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
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Toronto Raptors, 35 yaşındaki ABD'li oyuncu Kawhi Leonard ile sözleşme uzattığını duyurdu.

NBA ekibinden yapılan açıklamada, Los Angeles Clippers ile yapılan takas sonucunda bu sezon öncesinde yeniden kadrosuna kattığı ABD'li eski oyuncusu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

TORONTO İLE ŞAMPYONLUK YAŞADI

Sözleşmenin mali şartları ve süresi ise açıklanmadı.

ABD'li oyuncu, NBA'de son 6 sezonda Los Angeles Clippers forması giyerken 2018-2019 sezonunda ise Toronto Raptors kadrosu ile şampiyonluk yaşamıştı.

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