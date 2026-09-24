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Torreira ilk 11'de başladı: Uruguay, Japonya'ya mağlup oldu

Torreira ilk 11'de başladı: Uruguay, Japonya'ya mağlup oldu

24.09.2026 16:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Torreira ilk 11'de başladı: Uruguay, Japonya'ya mağlup oldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın 90 dakika forma giydiği hazırlık maçında Uruguay, Japonya'ya 3-1 mağlup oldu.

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Lucas Torreira'nın formasını giydiği Uruguay, hazırlık maçında Japonya'ya konuk oldu.

Miyagi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

TORREIRA 11'DE BAŞLADI

Uruguay'da teknik direktörlük görevine getirilen Diego Forlan, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'yı bu maçta ilk 11'de başlattı. 30 yaşındaki futbolcu, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kuryu Matsuki, 90+2. dakikada Kento Shiogai ve 90+6. dakikada Ayase Ueda kaydetti.

TORREIRA'NIN PRESİ ETKİLİ OLDU

Uruguay'ın tek golü ise 42. dakikada Maximilian Araujo'dan geldi. Araujo'nun golünde, Lucas Torreira'nın ön alanda yaptığı pres sonucu kazanılan top etkili oldu.

UZUN ARADAN SONRA MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Torreira, 2022 yılında deplasmanda İran ile oynanan karşılaşmanın ardından ilk kez Uruguay Milli Takımı formasıyla sahaya çıktı. Galatasaraylı futbolcu, böylece uzun bir aranın ardından yeniden milli takımda görev yapmış oldu.

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