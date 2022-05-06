Torrent’le yapılan anlaşmadaki çarpıcı detaylar

06 Mayıs 2022 Cuma, 07:00

İspanyol hocayla yolları ayırmak için görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılı yönetim ve seçilecek yeni başkan, kontratın getirdiği mali sıkıntıları yaşayacak. Torrent, bu sezon ocak, şubat, mart, nisan aylarında 255’er bin Avro aldı. Mayıs ayında da 255 bin Avro ödenecek 56 yaşındaki hocanın Galatasaray’a yarım sezonluk garanti ücret toplamı 1 milyon 275 bin Avro. Torrent’in sözleşmesinde 2022-2023 sezonunda 1.5 milyon Avro alacağı yazıyor. Bu paranın, Ağustos 2022 ile Mayıs 2023 arasında 10 taksit halinde ödeneceği belirtiliyor.

ÖZEL FESİH MADDESİ

Torrent’in kontratında özel fesih maddeleri var. Buna göre; Torrent, Galatasaray’dan gönderildikten sonra bir başka takımı çalıştırsa dahi Sarı-Kırmızılılar gelecek sezona ait 1.5 milyon Avro’luk hak edişini İspanyol hocaya ödemekle yükümlü. Dünya futbolunda pek örneği görülmemiş bu madde kapsamında, 1.5 milyon Avro, 10 taksitle ödenebilecek. Kontratta “Kulüp, bu rakamdan indirim talep edemez” ifadesi yer alıyor. Burak Elmas ve yönetim, yolları ayırmak için Torrent’le yapacağı görüşmede anlaşamazsa, 1.5 milyon Avro’yu ödemek zorunda. Kontratta bu para dışında tazminat hükmü yok.