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Tottenham'a evinde şok skor: Premier Lig'de bir kayıp daha

Tottenham'a evinde şok skor: Premier Lig'de bir kayıp daha

29.08.2026 22:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Tottenham'a evinde şok skor: Premier Lig'de bir kayıp daha

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, evinde Newcastle United'a 2-0 mağlup oldu. Newcastle United ilk galibiyetini alırken Tottenham üst üste ikinci kez sahadan puansız ayrıldı.

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Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Yaz transfer döneminde yaptığı harcamalarla dikkat çeken Tottenham, Brentford'ın ardından Newcastle United'a da mağlup olarak yeni sezonun ilk iki maçını kaybetti.

NEWCASTLE UNITED'DAN İLK GALİBİYET

Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından Newcastle United, 62'de Anthony Elanga'nın attığı golle öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra konuk takımda Yoane Wissa, ikinci golü kaydetti ve Newcastle United farkı ikiye çıkardı.

90 dakika Newcastle United'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken Mattihias Jaissle'nin ekibi bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Tottenham ise haftayı puansız tamamladı.

İlgili Konular: #İngiltere Premier Lig #tottenham #Newcastle United

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