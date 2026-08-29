Tottenham'a evinde şok skor: Premier Lig'de bir kayıp daha

Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Yaz transfer döneminde yaptığı harcamalarla dikkat çeken Tottenham, Brentford'ın ardından Newcastle United'a da mağlup olarak yeni sezonun ilk iki maçını kaybetti.

NEWCASTLE UNITED'DAN İLK GALİBİYET

Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından Newcastle United, 62'de Anthony Elanga'nın attığı golle öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra konuk takımda Yoane Wissa, ikinci golü kaydetti ve Newcastle United farkı ikiye çıkardı.

90 dakika Newcastle United'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken Mattihias Jaissle'nin ekibi bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Tottenham ise haftayı puansız tamamladı.