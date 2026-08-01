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Tottenham, Chelsea'yi son dakikada yıktı

Tottenham, Chelsea'yi son dakikada yıktı

1.08.2026 17:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Tottenham, Chelsea'yi son dakikada yıktı

Tottenham, Sydney Süper Kupası'nda Chelsea'yi 2-1 yendi.

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Chelsea ile Tottenham, hazırlık turnuvası Sydney Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Sidney, Avustralya'da yer alan Accor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Tottenham 2-1 kazandı.

De Zerbi'nin takımı, Tonali'nin 17. dakikada kaydettiği golle öne geçse de Alonso'nun ekibi, Estevao'nun 21. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı.

Maçın ilk yarısı, 1-1'lik beraberlikle noktalanırken Tottenham, Danso'nun 49. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sahneye çıkan Richarlison, mücadelede kazanan tarafı belirledi. Tottenham, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

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