Tottenham, Chelsea'yi son dakikada yıktı

Chelsea ile Tottenham, hazırlık turnuvası Sydney Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Sidney, Avustralya'da yer alan Accor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Tottenham 2-1 kazandı.
De Zerbi'nin takımı, Tonali'nin 17. dakikada kaydettiği golle öne geçse de Alonso'nun ekibi, Estevao'nun 21. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı.
Maçın ilk yarısı, 1-1'lik beraberlikle noktalanırken Tottenham, Danso'nun 49. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sahneye çıkan Richarlison, mücadelede kazanan tarafı belirledi. Tottenham, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.