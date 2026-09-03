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Tottenham'dan Richarlison kararı! Resmen açıklandı...

Tottenham'dan Richarlison kararı! Resmen açıklandı...

3.09.2026 21:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Tottenham'dan Richarlison kararı! Resmen açıklandı...

Tottenham, 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Richarlison'u İngiltere Premier Lig kadrosuna dahil etmedi.
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, dikkat çeken bir karara imza attı.

Tottenham, Brezilyalı hücum oyuncusu Richarlison'u Premier Lig kadrosuna yazmadı.

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ADI TÜRK TAKIMLARI İLE ANILMIŞTI

29 yaşındaki Richarlison, yaz transfer döneminde Türk takımlarının da gündemine gelmişti.

2022 yılından bu yana Tottenham'da forma giyen Richarlison, İngiliz ekibinde 134 maçta süre buldu ve 32 gol, 15 asistle skora katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın, Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

İlgili Konular: #premier lig #tottenham #Richarlison

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