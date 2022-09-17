Tottenham Leicester City'ye gol oldu yağdı!

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Heung-Min Son'un hat-trick yaptığı maçta, sahasında Leicester City'yi 6-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 21:29
Tottenham Leicester City'ye gol oldu yağdı!
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İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 6-2'lik skorla kazandı.

Mücadelede Tottenham'ın golleri 8. dakikada Harry Kane, 21. dakikada Eric Dier, 47. dakikada Rodrigo Bentancur ve 73, 84 ve 86. dakikalarda Heung-Min Son'dan geldi. Leicester City'nin gollerini ise 6. dakikada penaltıdan Youri Tielemans ve 41. dakiakda James Maddison kaydetti.

Tottenham'da bu sezon ilk kez fileleri havalandıran Heung-Min Son, 13 dakika içerisinde hat-trick'e imza attı. Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, maç kadrosunda yer almadı. Bu sonuçla birlikte Tottenham, 17 puana yükseldi. Leicester City 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Londra derbisinde Arsenal'e konuk olacak. Leicester City, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.


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