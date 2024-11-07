Tottenham maçına devam edememişti: Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 23:07

Güncelleme: 08.11.2024 - 00:00

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Tottenham'ı konuk etti. Sarı kırmızılıların 3-2 kazandığı maçta Mauro Icardi sakatlandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız, 80. dakikada Tottenham kalecisi Forster'a baskı yapmaya çalışırken kendini yere bıraktı.

Değişiklik isteyen Mauro Icardi sahadan sedyeyle ayrıldı. Icardi'nin yerine Michy Batshuayi 85. dakikada oyuna girdi.

YENER İNCE'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, karşılaşmanın hemen ardından Icardi ile ilgili açıklama yaptı. İnce, "Osimhen ve Yunus yoruldukları için çıktılar. Icardi'nin durumu MR sonra belli olacak. Dizinde bir esneme hissetti" dedi.