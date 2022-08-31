Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
Ligue 1'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.
Son şampiyon PSG, deplasmanda Toulouse karşısına çıkacak.
Saat 22:00'de başlayacak zorlu mücadele beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Monaco ile 1-1 berabere kalmıştı.
Toulouse ise Nantes deplasmanında 3-1 mağlup olmuştu.
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