Trabzon'da Mohamed Salah çılgınlığı... Mısırlı yıldız gözlerine inanamadı!

"BURADA OLMAKTAN İNANILMAZ MUTLUYUM"

Konuşmasına "Merhaba" diyerek başlayan Mohamed Salah ise şunları kaydetti:

"Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. Benim adıma da inanılmazdı. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum ve bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım ve sizlerle maçları oynamak, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum."