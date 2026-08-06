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Trabzon'da Mohamed Salah çılgınlığı... Mısırlı yıldız gözlerine inanamadı!
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Trabzon'da Mohamed Salah çılgınlığı... Mısırlı yıldız gözlerine inanamadı!

6.08.2026 21:05:00
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AA
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Trabzon'da Mohamed Salah çılgınlığı... Mısırlı yıldız gözlerine inanamadı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni transferi Mısırlı yıldız Mohamed Salah için imza töreni düzenledi. Papara Park'taki imza törenine binlerce bordo-mavili taraftar katıldı.

Trabzon'da Mohamed Salah çılgınlığı... Mısırlı yıldız gözlerine inanamadı!

Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah, taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Papara Park'ta düzenlenen imza törenini yerinde takip etmek isteyen binlerce taraftar, törenden saatler önce stattaki yerlerini aldı.

Trabzon'da Mohamed Salah çılgınlığı... Mısırlı yıldız gözlerine inanamadı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile sahaya çıkan Salah'ı meşalelerle karşılayan taraftarlar, uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Salah ile imza töreninin yapılacağı tribüne çıkan Doğan, yaptığı konuşmada, "Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sağ olun" dedi.

Trabzon'da Mohamed Salah çılgınlığı... Mısırlı yıldız gözlerine inanamadı!

"BURADA OLMAKTAN İNANILMAZ MUTLUYUM"

Konuşmasına "Merhaba" diyerek başlayan Mohamed Salah ise şunları kaydetti:

"Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. Benim adıma da inanılmazdı. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum ve bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım ve sizlerle maçları oynamak, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum."

Trabzon'da Mohamed Salah çılgınlığı... Mısırlı yıldız gözlerine inanamadı!

Açıklamaların ardından Salah, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninin ardından Doğan, günün anısına imza kalemini Salah'a verdi.

Salah, daha sonra sahaya çıkarak tribünleri dolaştı ve taraftarlara "üçlü" çektirdi.

Trabzon'da Mohamed Salah çılgınlığı... Mısırlı yıldız gözlerine inanamadı!

Taraftarları telefonuyla görüntüleyen ve "Bize her yer Trabzon" diyen Salah, bazı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

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