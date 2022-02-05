Trabzonspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

05 Şubat 2022 Cumartesi, 09:51

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün lider Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. İki takım arasındaki mücadele beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

KASIMPAŞA’NIN FORMU YÜKSEK

Ligde çıktığı son 5 maçı kazanan Kasımpaşa, iyi gidişini Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor. Geride kalan 23 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 27 puanla 13. sırada girdi.

TRABZONSPOR ZİRVEDE

Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Trabzonspor ise hanesine yazdırdığı 54 puanla zirvede yer alıyor.

Bordo-mavili takım, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

ARALARINDAKİ MÜCADELE

İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 46 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.

TRABZON’DAKİ SONUÇLAR

Trabzonspor, sahasında oynadığı 12 maçın 7'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

SAKAT VE CEZALILAR

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Ryan Donk ile sakatlığı süren Jeffrey Bruma, karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımla antrenmanlara başlayan Loret Sadiku ile Valentin Eysseric'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ:

Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Edin Visca, Abdülkadir Ömür (Yunus), Nwakaeme, Cornelius

KASIMPAŞA’NIN MUHTEMEL 11’İ:

Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Doğucan, Travnik, Ouannes, Hajradinovic, Ahmet, Umut Bozok