Trabzonspor, 14. transferini bitiriyor... Darwin Nunez'in geliş tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesinde transferin en hareketli takımlarından biri olan Trabzonspor, forvete yapacağı hamlede sona yaklaştı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den Darwin Nunez'le anlaşan bordo-mavililer, transferi kısa süre içinde tamamlamak istiyor.

TRANSFERDE ANLAŞMA TAMAM Son olarak Mohamed Salah'la sözleşme imzalayan Trabzonspor, bir yıldız ismi daha kadrosuna ekleyecek. Sacha Tavolieri'nin haberine göre Trabzonspor ile Al Hilal arasında Darwin Nunez için anlaşmaya varıldı ve Uruguaylı futbolcu sezonu kiralık olarak bordo-mavililerde geçirecek.

TÜRKİYE'YE GELİYOR Darwin Nunez'in transfer görüşmelerini tamamlamak için yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi. Nunez, Liverpool'da birlikte oynadığı Mohamed Salah'la bir kez daha takım arkadaşı olacak.