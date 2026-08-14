Trabzonspor, 14. transferini bitiriyor... Darwin Nunez'in geliş tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesinde transferin en hareketli takımlarından biri olan Trabzonspor, forvete yapacağı hamlede sona yaklaştı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den Darwin Nunez'le anlaşan bordo-mavililer, transferi kısa süre içinde tamamlamak istiyor.
TRANSFERDE ANLAŞMA TAMAM
Son olarak Mohamed Salah'la sözleşme imzalayan Trabzonspor, bir yıldız ismi daha kadrosuna ekleyecek. Sacha Tavolieri'nin haberine göre Trabzonspor ile Al Hilal arasında Darwin Nunez için anlaşmaya varıldı ve Uruguaylı futbolcu sezonu kiralık olarak bordo-mavililerde geçirecek.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Darwin Nunez'in transfer görüşmelerini tamamlamak için yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi. Nunez, Liverpool'da birlikte oynadığı Mohamed Salah'la bir kez daha takım arkadaşı olacak.
TRABZONSPOR BU SEZONKİ TRANSFERLERİ
Ayrıca Trabzonspor, Darwin Nunez'le birlikte yaz transfer dönemindeki 14. takviyesini yapmış olacak. Bordo-mavililer daha önce Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Rene Mitongo, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Mohamed Salah, Ruslan Malinovskyi, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'le sözleşme imzalamıştı.