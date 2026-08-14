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Trabzonspor, 14. transferini bitiriyor... Darwin Nunez'in geliş tarihi belli oldu
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Trabzonspor, 14. transferini bitiriyor... Darwin Nunez'in geliş tarihi belli oldu

14.08.2026 11:43:00
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Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor, 14. transferini bitiriyor... Darwin Nunez'in geliş tarihi belli oldu

Mohamed Salah'ın ardından Trabzonspor, bir yıldız ismin daha transferini bitiriyor. Bordo-mavililer, Darwin Nunez ile anlaşırken Uruguaylı golcünün yarın Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

Trabzonspor, 14. transferini bitiriyor... Darwin Nunez'in geliş tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesinde transferin en hareketli takımlarından biri olan Trabzonspor, forvete yapacağı hamlede sona yaklaştı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den Darwin Nunez'le anlaşan bordo-mavililer, transferi kısa süre içinde tamamlamak istiyor.

Trabzonspor, 14. transferini bitiriyor... Darwin Nunez'in geliş tarihi belli oldu

TRANSFERDE ANLAŞMA TAMAM

Son olarak Mohamed Salah'la sözleşme imzalayan Trabzonspor, bir yıldız ismi daha kadrosuna ekleyecek. Sacha Tavolieri'nin haberine göre Trabzonspor ile Al Hilal arasında Darwin Nunez için anlaşmaya varıldı ve Uruguaylı futbolcu sezonu kiralık olarak bordo-mavililerde geçirecek.

Trabzonspor, 14. transferini bitiriyor... Darwin Nunez'in geliş tarihi belli oldu

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Darwin Nunez'in transfer görüşmelerini tamamlamak için yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi. Nunez, Liverpool'da birlikte oynadığı Mohamed Salah'la bir kez daha takım arkadaşı olacak.

 

Trabzonspor, 14. transferini bitiriyor... Darwin Nunez'in geliş tarihi belli oldu

TRABZONSPOR BU SEZONKİ TRANSFERLERİ

Ayrıca Trabzonspor, Darwin Nunez'le birlikte yaz transfer dönemindeki 14. takviyesini yapmış olacak. Bordo-mavililer daha önce Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Rene Mitongo, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Mohamed Salah, Ruslan Malinovskyi, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'le sözleşme imzalamıştı.

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