Trabzonspor açıkladı: Mohamed Salah için imza töreni!

Trabzonspor, yaz transfer döneminde kadrosuna dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ı kattı.

Bordo-mavililer, Mısırlı futbolcu için perşembe günü 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni transferimiz Mohamed Salah için, 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30’da Papara Park’ta imza töreni düzenlenecektir.

Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park’a bekliyoruz."