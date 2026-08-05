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Trabzonspor açıkladı: Mohamed Salah için imza töreni!

Trabzonspor açıkladı: Mohamed Salah için imza töreni!

5.08.2026 18:59:00
Güncellenme:
AA
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Trabzonspor açıkladı: Mohamed Salah için imza töreni!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Mısırlı yıldız Mohamed Salah için imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
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Trabzonspor, yaz transfer döneminde kadrosuna dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ı kattı.

Bordo-mavililer, Mısırlı futbolcu için perşembe günü 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni transferimiz Mohamed Salah için, 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30’da Papara Park’ta imza töreni düzenlenecektir.

Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park’a bekliyoruz."

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