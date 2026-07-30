Trabzonspor, Al Sadd'a tek golle mağlup oldu!

Trabzonspor, hazırlık maçında Katar Ligi ekibi Al Sadd ile karşı karşıya geldi.
Salzburg'daki Sportzentrum Anif Stadı'nda oynanan mücadeleye bordo-mavililer; Andre Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Tim Folcarelli, Noah Saviolo, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Paul Onuachu 11'iyle başladı.
FIRMINO SKORU BELİRLEDİ
35. dakikada Al Sadd, Roberto Firmino'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk devresi, Katar ekibinin tek gollük üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda skor tabelası değişmedi ve Trabzonspor, Razvan Lucescu yönetimindeki Al Sadd'a 1-0 mağlup oldu.