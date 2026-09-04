Trabzonspor, Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna kattı

Trabzonspor Kulübü, 22 yaşındaki futbolcu Ali Habeşoğlu'nu 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Ali Habeşoğlu'nun kesin transferi konusunda Bodrumspor Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2026-27 futbol sezonu için 16 milyon lira, 2027-28 futbol sezonu için 19 milyon lira ve 2028-29 futbol sezonu için ise 22 milyon lira garanti ücret ödeneceği ifade edilen açıklamada, opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2029-30 futbol sezonu için 25 milyon lira garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

Açıklamada, menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Bodrumspor Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 650 bin Euro'nun beş taksit halinde ödeneceği belirtilen açıklamada, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 17'si ödenecektir." ifadesine yer verildi.