Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:05

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:07

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Doğucan, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Markovic, Maxi Gomez

MKE Ankaragücü: Gökhan, Arda, Atakan, Mujakic, Kitsiou, Diack, Taylan, Hanousek, Zahid, Chatzigiovannis, Ali Sowe

TAKIMLARIN SON FORM DURUMLARI

Ligin son 5 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor.

Teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın getirilmesiyle birlikte çıkış yakalayan Ankaragücü, ligde oynadığı son 5 maçtan 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkardı.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER

Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ankaragücü'nde ise sarı kart cezalısı Kevin Malcuit maçta forma giyemeyecek.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Trabzonspor ile Ankaragücü şimdiye dek Süper Lig'de 75 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 40'ını Trabzonspor, 16'sını ise Ankaragücü kazandı. 19 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 122, Ankaragücü ise 67 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma, 1-1 bitmişti.