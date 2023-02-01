Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:59

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 09:59

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor.

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Haji Wright ve Mevlüthan'ın yanı sıra Luiz Adriano cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Öte yandan takım arayışında olan Luyindama, Kudryashov, Boffin ve Hakan Özmert'in de maçta forma giymesi beklenmiyor.

SINIRDAKİ İSİMLER

Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

694 GÜNDÜR SAHASINDA YENİLMİYOR

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 694 gündür yenilmiyor.

Bordo-mavililer, iç sahada son 35 lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.